Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha difeso con fermezza il nuovo codice della strada, respingendo le critiche sulla sua rigidità. Ha sottolineato che le norme sono necessarie, citando i 300 incidenti e 18 morti dell'anno scorso.

Le nuove regole per l'uso dei monopattini impongono obblighi come l'uso del casco, della targa e dell'assicurazione, vietando la circolazione in due contromano sui marciapiedi. Salvini ha chiarito che le multe sono state aumentate e ha ribadito l'importanza di essere rigorosi per ridurre il numero di vittime sulle strade, con il telefonino identificato come la principale causa di incidenti.

Il ministro ha dichiarato che il suo obiettivo principale è salvare vite, auspicando che le nuove norme diventino una buona abitudine nel tempo, come accaduto con l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco.