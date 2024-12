Nicola si schiera con la difesa a tre, Zappa-Mina-Luperto, Zortea a destra e Augello a sinistra, linea mediana composta da Adopo, Deiola e Makoumbou, Luvumbo a sostegno di Piccoli davanti.

La prima occasione del match è del Cagliari dopo 3', Piccoli si libera della marcatura di Hien e scarica un destro che finisce a lato. Il Cagliari gioca senza timore reverenziale e al 19' ha un'altra potenziale chance con Piccoli lanciato a rete da Luvumbo ma fermato al momento del tiro dal ritorno di Kossounou. L'Atalanta nei primi giorni 45' di gioco lascia i guanti puliti al portiere del Cagliari Sherri. I rossoblù pungono spesso con i due attaccanti lanciati in profondità ma i tre difensori dell'Atalanta sono ossi duri da superare. Al 39' è ancora l'ex atalantino Piccoli ad andare vicino al gol, ma Carnesecchi ci arriva; sul proseguo dell'azione ancora Piccoli e poi Zortea sprecano due chance ghiottissime dove Carnesecchi si dimostra un portiere da Nazionale. Incredibilmente due minuti dopo il duello tra il portiere nerazzurro e l'attaccante rossoblu si ripete, ma ancora una volta ne esce vincente Carnesecchi. Il primo tempo si chiude così, sullo 0-0.

Nella ripresa, Gasperini lascia negli spogliatoi Hien, Retegui e Brescianini, dentro Djimsiti, Lookman e De Roon. Subito Atalanta in attacco inserimento di Pasalic pericoloso, tiro alto del croato. Al 53' Luvumbo deve lasciare il campo infortunato, dentro Felici. Al 57', cross di Zappa e colpo di testa a lato di Mina. L'Atalanta risponde con un sinistro ravvicinato di Koussounou che Sherri respinge come può in calcio d'angolo. Ancora Cagliari davanti, al 63' cross di Zortea e stacco di testa debole di Piccoli, palla tra le mani sicure del portiere. Gasperini, furioso per una brutta Atalanta, esaurisce le sostituzioni a metà tempo, facendo entrare Zaniolo e Samardzic, per Pasalic e De Ketelaere. Ed è proprio Zaniolo a sbloccarla al 66' con un tocco ravvicinato su assist di Bellanova. Due minuti dopo, palo di Lookman con la sua solita giocata e il tiro sul primo palo: Cagliari frastornato. Arrivano altri cambi per Nicola: dentro Obert e Gaetano, fuori Augello e Deiola. Per l'ultimo quarto d'ora dentro anche Pavoletti e Marin, fuori Makoumbou e Zortea. All'85' cross di Zappa, colpo di testa in tuffo di Mina e ancora attento Carnesecchi a respingere. 4 minuti di recupero, al primo di questi ancora il portiere atalantino a salvare il risultato con un'altra respinta. Non c'è più tempo, finisce con la vittoria dell'Atalanta.