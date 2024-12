Sarà un weekend caratterizzato da piogge e rovesci, soprattutto al Centro-Sud d’Italia, ma all’inizio della prossima settimana è previsto un deciso miglioramento del tempo su tutto il Paese, con l’espansione dell’anticiclone verso il Mediterraneo centro-occidentale.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, nella giornata di domenica 15 dicembre inizieranno a soffiare venti di Maestrale moderati, venti capaci di ripulire l’aria al Centro-Nord ma responsabili anche di qualche acquazzone al Sud. Tutto sommato il weekend vedrà un veloce passaggio perturbato, ma poi ci sarà un ribaltone.

Dopo settimane instabili, infatti, da lunedì tornerà l’Anticiclone delle Azzorre con un netto miglioramento delle condizioni su tutto il Paese: ci sarà soprattutto un ribaltone termico con il passaggio da una generale lieve anomalia negativa (circa 2°C sotto media negli ultimi giorni) ad una forte anomalia positiva fino a +12°C da martedì. L’impennata di 10-12°C oltre la media del periodo è prevista sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali, in pratica si prevedono anche 10°C di massima a 2000 metri. Dopo le nevicate degli ultimi giorni non è una buona notizia per il manto bianco sulle piste da sci, ma questa scaldata non durerà moltissimo.

Una “scaldata” che durerà al più fino a venerdì 20, poi inizieranno le danze di un Natale movimentato: al momento, i principali modelli di calcolo indicano la possibilità di un ritiro dell'anticiclone verso la Spagna, un ritiro verso ovest che lascerebbe scoperta l’Italia durante le festività natalizie a possibili incursioni dal Nord Atlantico di aria umida e più fredda.

PREVISIONI METEO IN SARDEGNA (FONTE ARPAS)

Previsioni per domenica 15 dicembre 2024

Cielo nuvoloso con rovesci deboli nella prima parte della giornata.

Temperature: in lieve diminuzione in entrambi i valori.

Venti: moderati da Nord-Ovest, localmente forti sulle coste. Tendenza all'attenuazione e alla variabilità dalla serata.

Mari: molto mossi o agitati; mossi sul settore orientale.

Previsioni per lunedì 16 dicembre 2024

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime in moderata diminuzione, localmente sensibile sul settore ovest; massime in lieve aumento.

Venti: deboli variabili con componente settentrionale.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì vedranno cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. I mari saranno poco mossi.