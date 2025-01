Alessandro Solinas risponde a Paolo Truzzu evidenziando errori nelle sue dichiarazioni riguardo alla nomina di Eugenio Annichiarico come Segretario generale della Regione Sardegna. Solinas sottolinea che Annichiarico "è stato nominato Segretario generale della Regione Sardegna lo scorso dicembre con una delibera di giunta. A gennaio è stato designato dalla giunta quale componente della commissione paritetica Stato-Regione".

"Il procedimento di designazione in tale commissione, di competenza della Regione - spiega -, si perfezionerà con la presa d’atto della stessa da parte del Consiglio regionale e con l’invio della designazione al Ministro degli Affari Regionali. Questo ultimo atto sarà trasmesso dopo la presa di servizio di Annicchiarico. Dopodiché il Ministro lo nominerà nella commissione. Quindi, del tutto correttamente e nella delibera di designazione in commissione paritetica, Annicchiarico - in virtù della delibera di nomina già intervenuta - è stato qualificato come Segretario generale. Le affermazioni di Truzzu, che confonde i due procedimenti e i diversi atti di designazione e nomina, lasciano il tempo che trovano".