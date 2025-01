A partire dall'1 marzo, a Tempio Pausania, verranno avviati i corsi universitari a distanza in diversi settori tra cui Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche, Scienze politiche e giuridiche per l'Amministrazione e Scienze strategiche e giuridiche della difesa e della sicurezza. Oggi è stata firmata la convenzione tra l'Università di Sassari, il Comune di Tempio e l'Istituto Euromediterraneo.

Gli studenti avranno la possibilità di partecipare alle lezioni online con un collegamento diretto all'aula della sede centrale presso l'Istituto Euromediterraneo, che metterà a disposizione anche servizi aggiuntivi come l'utilizzo degli spazi della biblioteca e delle tecnologie digitali disponibili. Questo progetto è stato ideato per rendere l'Università più accessibile ai giovani che non possono spostarsi altrove per studiare. Si tratta di un'opportunità significativa per la città di Tempio, situata nella Gallura montana.

Il sindaco Gianni Addis ha dichiarato: "Il lancio di questo innovativo servizio di formazione universitaria a distanza mira a offrire un'esperienza educativa di alta qualità e a posizionare il Comune come promotore di un'iniziativa culturale che attirerà interesse a livello regionale, oltre i confini della zona. Questo progetto, che si propone di ridurre le barriere fisiche ed economiche che impediscono ai giovani di accedere all'istruzione universitaria, si prefigge di accelerare o comunque agevolare un processo di crescita culturale che consideriamo fondamentale, in linea con la tradizionale attitudine della città verso la cultura giuridica, un valore che rappresenta un pilastro della democrazia". Il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele Maria Comenale Pinto, ha sottolineato l'importanza della convenzione anche considerando la presenza a Tempio del Tribunale.