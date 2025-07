Tragedia a Siena

Laura Grillo, comandante 28enne del Nucleo Forestale dell'Arma, trovata morta in caserma

Laura Grillo, foto Facebook

La giovane comandante del Nucleo Forestale è stata rinvenuta senza vita dai colleghi. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso, tra cui non si esclude il suicidio