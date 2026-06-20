Volano stracci sull'asse Roma-Washinghton. La controrisposta di Giorgia Meloni a Donald Trump, ancora una volta, non si è fatta attendere. Dopo il secondo attacco in due giorni da parte del presidente Usa, la premier non ha esitato a ribattere, come accaduto già ieri.

"Presidente, questi attacchi costanti e provocatori sono privi di senso - scrive Meloni -. Per quanto riguarda la mia popolarità, esserti amica non ha certamente aiutato, né essa dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale dell'Italia, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto".

"Questo - prosegue - è anche ciò che ho fatto per quanto riguarda le basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non possono essere violati finché sarò Presidente del Consiglio. L'Italia resta una nazione sovrana".

"In ogni caso - conclude -, la mia popolarità non è un problema tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua".