Il coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris, commenta le presunte irregolarità riscontrate dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che coinvolgono la Presidente della Regione, Alessandra Todde, la cui posizione potrebbe essere a rischio.

Salaris ha sottolineato l'importanza del rispetto delle regole come fondamento della democrazia e ha evidenziato la gravità della situazione: "È indispensabile che venga fatta piena chiarezza. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, composto da componenti indipendenti e imparziali per garantire un controllo rigoroso e neutrale, ha rilevato irregolarità che non possono essere ignorate. È necessario che la Presidente riferisca immediatamente nell'aula del Consiglio regionale, non tanto per dare spiegazioni all’opposizione, ma per rispetto nei confronti dei cittadini sardi che hanno il diritto di sapere. Inoltre, la gravità della situazione è amplificata dal fatto che la Regione è attualmente in esercizio provvisorio, con importanti questioni sul futuro della Sardegna che attendono di essere risolte. Questa instabilità istituzionale rischia di compromettere decisioni fondamentali per i cittadini e per lo sviluppo del territorio. Ogni tentativo di eludere questo confronto sarebbe un atto di grave irresponsabilità politica".

"Rivolgiamo quindi un appello chiaro e fermo: la Presidente Todde chiarisca la sua posizione davanti al Consiglio regionale, luogo istituzionale deputato a rappresentare la volontà e gli interessi dei cittadini. La Sardegna merita una politica che rispetti le regole e che metta la correttezza e la trasparenza al primo posto. I sardi hanno il diritto di sapere che ne sarà dei prossimi mesi di governo regionale senza dover essere vittima di acrobazie giuridiche per tirare a campare allo sbando.

Le parole della deputata del M5S Vittoria Baldino

"Alessandra ha marcato una differenza netta tra noi e tutto il resto. L’ha fatto costruendo un progetto politico serio e credibile, generoso, mettendo da parte ogni divisione e cercando di colmare ogni distanza, con l’obiettivo unico del benessere dei sardi e della sua amata Sardegna. L’ha fatto vincendo le elezioni ed espugnando una Regione governata male dal centrodestra, la prima regione vinta dal centro sinistra dopo molto tempo, la prima regione governata da un’esponente del M5S, la prima donna presidente della Sardegna. L’ha fatto iniziando un lavoro serio e responsabile di ricostruzione politica e amministrativa, mettendo sempre al centro il bene comune. L’ha fatto anche ieri, reagendo a una notizia che avrebbe fatto gridare chiunque allo scandalo, alla magistratura politicizzata e bla bla bla. Alessandra, Noi, siamo diversi anche in questo, anche rispetto a come reagiamo a notizie e provvedimenti come quello di ieri: con rispetto, discrezione e fiducia nella magistratura. Alessandra, il tuo, il nostro sogno continuerà! Siamo con te!".

Le dichiarazioni di Francesco Spanedda, assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica

“In questi mesi di governo, la Presidente Alessandra Todde ha dimostrato grande competenza e rispetto per la cosa pubblica. Confido quindi nell’operato della magistratura affinché la questione venga chiarita quanto prima”.

L'intervento dell’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca

"Desidero esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza alla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in questo momento delicato susseguito alla notifica del Collegio regionale di garanzia elettorale. La sua integrità, onestà e dedizione al servizio pubblico sono qualità che ha dimostrato in ogni frangente di questa legislatura, guadagnandosi la stima e il rispetto di tutti noi. Confido pienamente nella Magistratura, certa che svolgerà il proprio lavoro al meglio e che la situazione sarà chiarita al più presto, consentendo alla Giunta regionale di proseguire il suo importante impegno a favore dei cittadini sardi. Nel frattempo, continuerò con determinazione a lavorare sui principali dossier in corso, certa che la nostra squadra di governo, unita, saprà superare questa fase e andare avanti nell’interesse esclusivo della Sardegna e della sua comunità".

Il sostegno di Avs

"Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) conferma il sostegno alla Presidente Alessandra Todde. Anche noi, come la Governatrice, abbiamo fiducia nella magistratura. Andiamo avanti con il nostro mandato politico e la legislatura compatti e determinati nell’esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini, con l’unico obiettivo di rispondere alle numerose sfide che siamo chiamati ad affrontare per il progresso della nostra regione. Restiamo fiduciosi sull’operato dell’organismo competente e sicuri che questa vicenda avrà un esito positivo".