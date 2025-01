Il gruppo regionale del M5s conferma "piena fiducia alla presidente Todde". In una nota condivisa dal M5s Sardegna i consiglieri pentastellati si schierano dalla parte della governatrice dopo la burrasca che ha travolto Alessandra Todde, ieri, quando il Collegio regionale di garanzia elettorale ha annunciato la possibile decadenza da consigliere della governatrice per presunte irregolarità nelle spese che sarebbero state sostenute durante la campagna elettorale dell'anno precedente.

M5s con Todde: "Allineati con la nostra presidente"

“Il Gruppo Movimento 5 stelle - si legge nella nota - esprime totale vicinanza e assicura piena fiducia alla Presidente Alessandra Todde. Saremo sempre al suo fianco in questo percorso, con grande rispetto e massima fiducia nel lavoro della magistratura. L’onestà e la credibilità di Alessandra non sono minimamente messe in discussione. Nel frattempo, in un periodo in cui la Sardegna attende riforme importantissime, continueremo a lavorare per il bene dei sardi e per la Sardegna. Il nostro obiettivo resta perfettamente allineato con quello della nostra Presidente”.

Desirè Manca: "Non abbiamo paura"

Parole che fanno eco a quelle espresse ieri dall'assessora pentastellata Desirè Manca: "Da una donna delle istituzioni - ha commentato - non si poteva avere una risposta migliore, l’unica risposta possibile a chi festeggia il colpo di coda, l'ultimo possibile, di chi all’improvviso si vede privato di poteri e prebende. Evidentemente da fastidio chi mina dalle fondamenta un sistema di potere e controllo rodato, Siamo quel sassolino che inceppa il meccanismo. Purtroppo per loro il sassolino si sta già trasformando in macigno, in una fortezza che menzogne, trame di palazzo e fantasiose iniziative non possono scalfire. La battaglia è appena iniziata, e noi siamo pronti, non abbiamo paura".