"Credo che sia inelegante un attacco a una collega in un momento in cui ci sono tutte le verifiche necessarie da fare".

Sono le parole di Andrea Orlando, ex ministro e attuale consigliere regionale del Pd in Liguria, in relazione alle affermazioni del presidente regionale Bucci sul caso Todde: "E se lo avessi fatto io? Conte e Schlein dovrebbero prendere una posizione, ma non dicono nulla. Todde si dovrebbe dimettere".

"Penso che, per come la conosco la presidente Todde - commenta Orlando -, sia una persona perbene, onesta e che se ha fatto errori credo siano di carattere formale, forse è stata mal consigliata. Quello che penso comunque è che quella esperienza è un'esperienza che ha avuto un forte sostegno di una parte larga dell'opinione pubblica e dell'elettorato sardo e merita di proseguire".