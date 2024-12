Il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Sardegna ha proposto una legge per il riconoscimento dei cimiteri monumentali e storici come patrimonio culturale.

La legge mira a potenziare la gestione, favorire l'accessibilità e la visitabilità di questi luoghi, nonché a fornire finanziamenti per progetti di restauro, catalogazione, mostre e programmi. Fausto Piga, vice capogruppo di Fdi, spiega che l'obiettivo è valorizzare i cimiteri come parte integrante del patrimonio culturale regionale, promuovendo la coesione e la crescita culturale delle comunità e dei visitatori.

Inoltre, si intende sostenere le amministrazioni comunali nella gestione e riqualificazione di questi siti, molti dei quali non sempre accessibili al pubblico o necessitanti di miglioramenti nella conservazione, come ad esempio il cimitero di Bonaria a Cagliari. Corrado Maxia, consigliere comunale di Fdi, evidenzia l'importanza storica e artistica del cimitero di Bonaria, considerato il più significativo della regione, annunciando l'intenzione di presentare un'ordine del giorno al consiglio comunale per sostenere l'iniziativa.