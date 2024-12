Stop alle multe per i contravventori dell'obbligo vaccinale. Tutti quelli che hanno violato le norme sulla vaccinazione durante l'emergenza Covid non saranno tenuti a versare le sanzioni pecuniarie. Il decreto Milleproroghe ha introdotto questa misura, ma ha suscitato disaccordi da parte di Matteo Bassetti e Massimo Andreoni.

"L'Italia è il paese dei condoni, delle regole, giuste o sbagliate che siano, non seguite e degli evasori legalizzati dallo Stato. Un bel messaggio natalizio con emergenze che bussano alla porta, una epidemia in Congo, l'aviaria che bussa e l'influenza che sta per esplodere", afferma all'Adnkronos Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.

"Il condono delle multe ai no-vax lascia l'amaro in bocca e premia chi si è comportato contro la legge - fa eco Andreoni, direttore scientifico della Simit -. Posso capirlo sotto l'aspetto sociale di sanatoria sulla pandemia Covid, ma da cittadino mi sento un po' il fesso e il punito della situazione. Il condono penalizza e umilia chi invece si è comportato correttamente rispetto all'obbligo vaccinale durante la pandemia Covid".

"Essere per principio contrari alla vaccinazione obbligatoria è sempre un po' pericoloso perché quello che può accadere in futuri eventi pandemici non è prevedibile - prosegue Andreoni - perché a mali estremi servono soluzioni estreme, quindi eviterei di dire mai più vaccinazioni e isolamenti. Saranno i fatti a dettare le misure in campo e non i pregiudizi perché gli eventi possono travolgere le convinzioni politiche".