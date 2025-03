In merito ai due provvedimenti di daspo urbano emessi nei confronti degli attivisti che hanno partecipato alle proteste contro la speculazione eolica al porto di Oristano-Santa Giusta, l'onorevole Valdo Di Nolfo, consigliere regionale di Uniti per Alessandra Todde, ha espresso il suo dissenso: "Sui severi provvedimenti comminati ai manifestanti non posso che esprimere dissenso. La repressione è sempre una scelta sbagliata che va in contrasto con i nostri principi: il provvedimento di un daspo urbano peraltro crea un importante precedente".

"Viviamo un momento delicato ed è importante poter esprimere dissenso nelle forme e nelle possibilità dei propri ruoli: ci accomuna un unico nemico che sono le multinazionali del vento. Solo facendo fronte unito possiamo vincere questa battaglia e non è certo la repressione del Governo italiano il modo per aiutare il percorso democratico che la Regione Sardegna ha intrapreso approvando la norma che dichiara il 98% del territorio non idoneo. Sicuramente l'impronta fortemente repressiva che caratterizza gli interventi di questo Governo nazionale non aiuta anche il percorso democratico messo in atto dalla Regione Sardegna", conclude Di Nolfo.