Un gruppo di centoventi docenti universitari ha espresso critica nei confronti della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per aver concesso due ispezioni negli atenei di Roma Tre e Sassari su richiesta del deputato della Lega Rossano Sasso.

Secondo i professori, tali azioni mettono in dubbio il concetto di autonomia universitaria. Al contrario, fonti del ministero dell'Università ricordano che la risposta della ministra all'interrogazione di Sasso in aula alla Camera, il 27 novembre scorso, non ha menzionato né accennato a un'ispezione presso gli atenei.

La ministra ha invece enfatizzato l'importanza dell'articolo 33 della Costituzione, che garantisce l'autonomia universitaria, un principio cardine del suo mandato.