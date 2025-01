Durante la scorsa notte, un 28enne senza lavoro e residente in una comunità terapeutica della zona, è stato arrestato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias per evasione.

Durante un pattugliamento, i militari hanno individuato il giovane al di fuori dell'area autorizzata in violazione del suo regime di detenzione domiciliare presso la struttura di San Lorenzo, senza alcuna motivazione.

Dopo le procedure standard, l'uomo è stato riportato alla comunità terapeutica in attesa del processo rapido previsto per la mattinata odierna. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli e le circostanze di questa violazione delle regole.