Un uomo di 76 anni si è ferito gravemente a una gamba mentre maneggiava una motosega che stava utilizzando per tagliare alcuni rami.

E' successo a Sarroch questo pomeriggio: l'attrezzo gli è scivolato dalle mani e ha raggiunto la coscia. Sul posto l'elisoccorso che ha trasferito il malcapitato al Brotzu.

Non è del tutto chiara la dinamica dell'incidente, del caso sono stati informati anche i carabinieri.

Fortunatamente non è stata recisa l'arteria femorale e il 76enne non verserebbe in gravi condizioni.