Patrizia Incollu, direttrice del carcere nuorese di Badu 'e Carros di 57 anni, è morta dopo un ricovero in ospedale a causa dell'incidente avvenuto il 20 ottobre scorso sulla statale 389 Nuoro Lanusei, in cui aveva perso la vita sul colpo anche il conducente dell'auto in cui viaggiava, l'agente penitenziario Peppino Fois di 53 anni e questa mattina centinaia di persone le stanno rendendo omaggio, nella camera ardente dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

Dopo 12 giorni di agonia la commessione interna del San Francesco ha constatato la morte cerebrale della donna che ha donato gli organi. Un ultimo atto di generosità per la direttrice del penitenziario nuorese e delle carceri di Lanusei e Mamone, dopo essere stata un punto di riferimento nel mondo delle carceri sarde per tre decenni. I medici dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione hanno espiantato fegato cuore e reni di Patrizia Incollu che adesso daranno una nuova vita ad altre persone: "E' stato un gesto di grande generosità da parte di Patrizia e della sua famiglia che permetterà ad alcune persone di iniziare una nuova vita - ha detto il primario del reparto Peppino Paffi - La donazione degli organi rimane e sarà sempre il gesto più nobile che in un momento di grande dolore può essere fatto. A nome anche della direzione generale aziendale e di tutto il personale sanitario della Asl n. 3 di Nuoro ringraziamo la famiglia Incollu per questo gesto".

E sono tanti i colleghi e gli amici che hanno voluto ricordare Patrizia Incollu: "Era una donna instancabile dedita al lavoro, una servitrice dello Stato che non si tirava mai indietro: vorrei ricordare che per un paio di giorni ha diretto tutte e dieci le carceri sarde rimaste scoperte del direttore - ha rimarcato Giovanni Villa della Fns Cisl - Patrizia era iscritta al sindacato che rappresento ed era la persona ideale per il confronto dai quali cercava sempre di uscire con una soluzione. E come non ricordare il suo lato umano e la sua amicizia - ha sottolineato Villa - Se n'è andata proprio adesso che era entusiasta dell'arrivo dei nuovi direttori a cui ha fatto da tutor, anche in questo caso, non risparmiandosi mai".

I funerali di Patrizia Incollu si terranno domani mattina alle 11 a Sassari nella chiesa di San Giuseppe.