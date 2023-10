Dichiarata la morte cerebrale della direttrice del carcere di Badu ‘e Carros

Patrizia Incollu era rimasta coinvolta nell’incidente sulla Statale 389 in cui aveva perso la vita l’assistente capo Peppino Fois

Di: Redazione Sardegna Live

È stata avviata, questo pomeriggio, la procedura di accertamento della morte cerebrale di Patrizia Incollu, la direttrice del carcere di Badu ‘e Carros che era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Francesco di Nuoro in seguito al tragico incidente avvenuto lungo la statale 389 il 19 ottobre scorso che era costato la vita all’assistente capo della Polizia Penitenziaria Peppino Fois, 53 anni.

Lo ha riportato il sito poliziapenitenziaria.it. Questa mattina, su autorizzazione delle sorelle, sono stati staccati tutti i macchinari che l’aiutavano a rimanere in stato vegetativo. Il personale medico del reparto di Rianimazione del San Francesco ha fatto di tutto per salvarla ma per la donna non c’è stato nulla da fare.