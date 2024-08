A Florinas si accende lo show: il 13 agosto Figulinas Festival

Nel cuore del Logudoro uno degli eventi di punta del calendario estivo in Sardegna: danze e colori dal mondo

Di: Redazione Sardegna Live

Tutto è pronto per la 34^ edizione di Figulinas Festival, il festival internazionale del folklore che vedrà in scena le più affascinanti associazioni folkloristiche del mondo in una serie di imperdibili momenti di scambio culturale e condivisione.

L’appuntamento è per martedì 13 agosto a Florinas, alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro comunale. Presenta la serata Ottavio Nieddu.

Ospiti dell’edizione 2024 della manifestazione le associazioni Conjunto Tonariki (Cile), Ritmos del Tiempo (Perù), Umgungundlovu Traditional Art and Music UTAM (Sudafrica), Corporaciòn Ballet Folclorico Bochica (Colombia), Volya Ukrainian Dance Ensemble (Ucraina) e dalla Sardegna i gruppi folk Figulinas di Florinas, Ortachis di Bolotana, Sa Mamujadina di Mamoiada, Battor Moros di Oliena, Tuffudesu di Osilo e il tenore Murales di Orgosolo

Anche quest’anno il Figulinas Festival fa tappa in diverse comunità dell’Isola. Dal 10 al 16 agosto vi aspettiamo ad Alà dei Sardi, Palmadula, Romana, Meana Sardo, Lanusei, Florinas, Ottana, Sorgono, Castelsardo.

L’evento è divenuto negli anni un classico del calendario degli appuntamenti estivi in Sardegna e nel 2005 è stato inserito nel circuito del C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionells), istituito nel 1970 a Confolens in Francia, che è oggi presente in più di 100 Paesi sparsi in tutti i Continenti e che collabora attivamente con l'UNESCO.

L'associazione culturale Figulinas è nata nel 1987 ed è composta da numerosi membri impegnati da sempre nella valorizzazione e divulgazione delle antiche tradizioni del canto e del ballo di questo centro del Logudoro.

"Su ballu tundu fiolinesu" (ballo tondo di Florinas) è il pezzo forte del repertorio del gruppo. Un travolgente spettacolo accompagnato dalla voce, dalla chitarra e dalla fisarmonica. Il ballo inizia e si conclude con il “canto in re”, nel rispetto della tradizione. Nel mezzo, ballerini e ballerini si lasciano andare a virtuosismi e passi di danza che ricamano la magia delle tradizioni sul palco lasciando il pubblico stupefatto.