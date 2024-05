Rientrato l'allarme bomba sull’aereo atterrato a Olbia

Si è conclusa la bonifica: nessun ordigno a bordo

Di: Redazione Sardegna Live

Nessun ordigno è stato ritrovato a bordo dell'aereo Eurowings proveniente da Colonia e atterrato all'aeroporto di Olbia questo pomeriggio (LEGGI QUI). L’allarme è rientrato poco prima delle 18.

A dare l'allarme era stato il vettore stesso, che aveva ricevuto una segnalazione durante la traversata. Dopo l'evacuazione del velivolo, che è stato fermato in un piazzale della pista, per alcune ore gli agenti della Polaria e gli artificieri dei Carabinieri hanno effettuato le operazioni di controllo e bonificato il mezzo.

L'aereo era atterrato nel pomeriggio nello scalo di Olbia e sarebbe dovuto ripartire subito dopo sempre in Germania. Per tutta la durata delle operazioni di controllo l'aeroporto è rimasto aperto e operativo: nessun volo da e per l'aeroporto "Costa Smeralda" è stato ritardato o dirottato. Intanto la compagnia Eurowings ha inviato un altro aereo che coprirà la tratta Olbia-Colonia di oggi.