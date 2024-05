Olbia. Allarme bomba su aereo proveniente da Colonia, scattano i controlli

L’aereo è stato fatto evacuare e ora si trova fermo in un piazzale dell'aeroporto

Di: Redazione Sardegna Live

Allarme bomba su un aereo della compagnia Eurowings decollato da Colonia e atterrato all’aeroporto di Olbia. Secondo le prime informazioni, durante il tragitto, il vettore avrebbe ricevuto la segnalazione della presenza a bordo della presunta bomba.

L'aereo è atterrato nel pomeriggio nello scalo di Olbia e sarebbe dovuto ripartire subito dopo sempre in Germania, ma è stato fatto evacuare e ora si trova fermo in un piazzale dell'aeroporto per essere sottoposto ai controlli da parte degli agenti della Polaria e degli artificieri dei carabinieri. Nessun volo da e per l'aeroporto "Costa Smeralda" è stato per ora ritardato o dirottato e l'aeroporto risulta regolarmente aperto.