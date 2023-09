Fermato sulla Sassari-Olbia ubriaco alla guida di un tir e senza patente

Sorpreso dagli agenti della Polizia Stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime settimane, gli Agenti della Polizia Stradale di Sassari sono stati impiegati sulle principali statali della provincia per effettuare servizi finalizzati al contrasto di tutti quei comportamenti che, statisticamente, rappresentano le maggiori cause di incidenti stradali come l’eccesso di velocità, l’utilizzo del telefono cellulare e la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche.

Tra i tanti controlli effettuati, c’è un episodio davvero singolare capitato alle pattuglie: un autotrasportatore professionale fermato alla guida di un mezzo pesante che percorreva la Statale 729 (Sassari-Olbia) in evidente stato d’ebbrezza alcolica e privo di patente di guida in quanto revocata in precedenza per la stessa motivazione.

Sulla stessa strada statale, due automobilisti sono stati immortalati con il Telelaser e sanzionati per eccesso di velocità: il primo viaggiava ad una velocità di 172 Km/h; una volta fermato gli agenti hanno scoperto che era sprovvisto di patente. Il secondo viaggiava ad una velocità di 181 km/h ed è stato sanzionato sempre per eccesso di velocità con ritiro immediato della patente.

Solo nell’ultimo mese la Polizia Stradale della provincia di Sassari ha ritirato 53 patenti per guida in stato di ebbrezza, contestato 102 violazioni per eccesso di velocità con il conseguente ritiro di 32 patenti, 15 infrazioni per guida senza patente, elevato 41 sanzioni nei confronti di conducenti che utilizzavano il cellulare durante la guida. Inoltre, sono stati sanzionati 79 conducenti di veicoli privi di copertura assicurativa, 2 persone denunciate per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti. Infine, il pronto intervento degli operatori ha permesso di evitare gravi conseguenze a causa di un veicolo in contromano sulla Strada Statale 131 Carlo Felice, il cui conducente è stato segnalato per la revisione di patente che è stata immediatamente ritirata.