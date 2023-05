Controlli sulla Sassari-Olbia su trasporti di prodotti alimentari e animali vivi: multe per oltre 13mila euro

La Polizia ha riscontrato diverse irregolarità

Di: Redazione Sardegna Live

I controlli effettuati nelle ultime settimane sulle strade di Sassari e Olbia da parte della Polizia di Stato hanno consentito di contestare una serie di irregolarità nell’ambito dei trasporti alimentari e animali vivi.

Le attività di accertamento svolte dalle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Sassari si sono soffermate su due distinti mezzi di trasporto risultati non conformi alle normative di riferimento.

Il primo autoarticolato, proveniente dal nord Italia con oltre 150 suini di grossa pezzatura destinati ad alcuni macelli dell’isola, è stato fermato presso lo scalo portuale Isola Bianca. Gli operatori del Distaccamento Polizia Stradale di Olbia, accertate le prime irregolarità, hanno chiesto l’intervento del servizio veterinario della locale ASL. Il veicolo, infatti, è risultato privo delle necessarie certificazioni tecniche, nonché di alcuni essenziali requisiti per garantire il benessere animale. Pertanto, sono state elevate sanzioni per oltre 6000 euro.

Il secondo autoarticolato, intercettato lungo la Strada Statale Sassari-Olbia, ha riguardato un trasporto di alimenti deperibili in regime di temperatura controllata. Dall’analisi incrociata della documentazione fornita con le delle banche dati, è risultato un trasporto abusivo, ovvero senza le prescritte licenze, con previste contestazioni di carattere amministrativo per oltre 4000 euro a carico della società di trasporti ed oltre 3000 a carico del committente per aver affidato la merce a soggetto non idoneo.

Il mezzo pesante è stato sottoposto a fermo e la merce, oltre 15 tonnellate tra latticini, carni e altri prodotti da frigo, destinata alla grande distribuzione, è stata sottoposta a momentaneo sequestro in attesa di essere affidata ad un’azienda autorizzata per il completamento del trasporto.

"Analoghi accertamenti erano già stati effettuati nel mese di aprile scorso, durante i quali erano stati fermati e sanzionati altri trasporti di alimenti con varie irregolarità igieniche sanitarie - si legge in una nota diffusa dalla Questura di Sassari - Questo tipo di controlli verranno ripetuti dalla Polizia Stradale in modo sistematico, al fine di assicurare che il trasporto di alimenti e animali vivi avvenga sempre nel rispetto delle prescrizioni normative, poste a tutela e garanzia della salute pubblica nonché del benessere degli animali".