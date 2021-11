Olbia. Aurora è stata operata: asportata dal suo addome una garza dimenticata da un veterinario

Un intervento lungo e complicato: Aurora rimane in prognosi riservata

Di: Alessandra Leo

“Non vi abbiamo detto niente, non lo facciamo mai quando c’è in programma un intervento così delicato, ma siamo sicuri capirete. Oggi aurora è stata ricoverata in clinica per l’asportazione di una garza dimenticata nell’addome da un veterinario che non sapremmo nemmeno più come definire”.

Lo scrive la Lida sezione di Olbia aggiornando tutti sulle condizioni del Bouledogue Francese “Aurora”. Arrivata al rifugio in fin di vita, era disidratata, scheletrica, con piometra, pus, insufficienza renale ed una infezione estesa.

Oggi il giorno dell’operazione: il corpo estraneo, completamente avvolto all’intestino, con l’andare del tempo ha causato una setticemia.

Si è trattato di un intervento lungo e complicato, che l’equipe della clinica veterinaria Vet Service di Olbia ha affrontato con professionalità, attenzione e preparazione.

Ora Aurora è tranquilla ma rimane in prognosi riservata.

“Ci domandiamo quale sarebbe stato il suo destino se non avessimo saputo della sua situazione, dal momento in cui per qualcuno lei era solo una fattrice casalinga da sfruttare” Scrive la Lida sezione di Olbia.