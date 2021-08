Concerto di Salmo, multa per il gestore della ruota panoramica

La Capitaneria di porto ha già sentito diverse persone e acquisito documentazione. Non si placano le polemiche

Di: Redazione Sardegna Live

La Capitaneria di porto di Olbia ha inflitto una multa da 1000 euro ai proprietari della ruota panoramica sotto cui è stato allestito il palco dove si è esibito Salmo lo scorso 13 agosto. Il concerto olbiese in questi giorni è diventato un caso nazionale e ora potrebbero esserci altri risvolti alla luce dell’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio, anche se al momento non è stata formulata nessuna ipotesi di reato.

La Capitaneria di porto ha già interrogato diverse persone e acquisito documentazione per cercare di far luce su quanto accaduto, oltre ad aver sanzionato i concessionari dell’area per l'utilizzo improprio dello spazio demaniale dato in concessione. In queste ore si è poi infiammata la polemica politica, con l’assessore al turismo Marco Balata finito nel mirino dell’opposizione. “Per quanto riguarda l’esibizione di Salmo, ero lì, non mi sono mai nascosto e ho rilasciato dichiarazioni in merito la sera stessa. Per chi gioca sul mio coinvolgimento, dovrebbe portare qualcosa di più sostanzioso a supporto di una foto sfocata, visto che come la maggior parte delle persone, non ero a conoscenza della performance, posizione tra l’altro confermata da tutti – ha scritto in un post su Facebook – Venerdì 13 a Olbia ci saranno state 30 mila persone in giro per la città. Se si accetta di essere destinazione turistica di spicco, si deve anche accettare il rischio di assembramenti, affidandosi al buon senso individuale, non spetta certo a me fare lo sceriffo".