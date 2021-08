Concerto di Salmo a Olbia. Solinas: “Accuse di Fedez false, nessuna autorizzazione dalla Regione”

La risposta del Governatore: “Il live del rapper sardo Salmo un grave e pericoloso errore”

Di: Redazione Sardegna Live

“Non si rimedia ai danni di un incendio appiccandone un altro. Il concerto improvvisato ad Olbia con l'intento, almeno così è stato detto, di sostenere le popolazioni danneggiate dai roghi, potrebbe averne acceso un altro, pandemico, considerata la grande folla di giovani accalcati e privi di protezione”. Lo afferma il Presidente della Regione Christian Solinas, che definisce il concerto del rapper sardo Salmo un grave e pericoloso errore.

“Come è un errore - prosegue il Presidente - affermare che l'evento è stato autorizzato dalla Regione, come scritto dal cantante Fedez, che ha ingaggiato con il collega un tiro incrociato di accuse e insulti che, pur appassionandomi assai poco mi spinge ad intervenire per chiarire la verità”.

“Quindi l'amico Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez – continua Solinas - sappia che non ho autorizzato alcun evento. Quanto al modo e agli strumenti per difendere dal virus non solo i Sardi ma anche i nostri graditi ospiti come lui, sappia vi sono migliaia di persone ogni giorno, ogni momento, impegnate non a chattare sotto l'ombrellone, ma a spendersi sul campo con generosità e dedizione”.

“Così come non si infrangono le regole che ci proteggono dalla pandemia, non vanno infrante nemmeno quelle di una corretta comunicazione, soprattutto da parte di chi, per la sua notorietà, deve essere portato ad un alto senso di responsabilità”, ha detto infine il Presidente della Regione.

