Natale è ormai alle porte e mentre tutti i bambini scrivono la letterina a Babbo Natale chiedendo doni e giocattoli, un bambino, Sam, ha chiesto che il papà stesse bene. La dolce e struggente notizia arriva dall'Australia, pubblicata sul sito Kidspot e poi su Fanpage, ed è stata proprio la mamma del piccolo, Carrie, a rivelare il più grande desiderio di suo figlioletto.

"Caro Babbo Natale, vorrei solo che papà stesse bene. Tutto quello che voglio per Natale è un papà sano", è il contenuto della lettera natalizia di Sam, che non ha chiesto giocattoli ma solo che il padre guarisca dalla grave malattia respiratoria di cui è affetto, l’enfisema, che provoca un progressivo deterioramento dei polmoni.

Come riferisce Fanpage, l'uomo, che è stato purtroppo per anni un fumatore accanito, ha ricevuto la diagnosi della malattia circa un anno fa e i medici gli hanno spiegato che presto potrà aver bisogno di una bombola d'ossigeno per respirare. Carrie e suo marito hanno scelto di essere sinceri al 100% con il loro piccolo Sam in modo da non fargli avere traumi nel momento di un aggravamento.

Ai redattori del sito, la mamma del bambino ha detto che Babbo Natale non potrà sicuramente compiere il miracolo richiesto dal bimbo, quindi ha pensato con suo marito di regalargli una Playstation come regalo di consolazione, con la speranza che lo aiuti a distrarsi dalle preoccupazioni per il papà, "Non ne ha mai avuta una - ha spiegato Carrie - e credo sarà un modo per tenergli la mente occupata in un momento così difficile".