Un'emozionante casa di Babbo Natale alta 9 metri che sarà allestita per portare la magia del Natale a Selargius. L'assessorato alle Attività produttive ha organizzato una serie di eventi natalizi che coinvolgeranno tutta la comunità, con un programma ricco di divertimento per i più piccoli e di atmosfera festosa per tutti, come conferma l'assessora Rita Ragatzu. Il villaggio natalizio, completo di trono e cassetta per le letterine al Polo Nord, offre castagne, zucchero filato e un'atmosfera incantata con luci, musica e addirittura una macchina sparaneve.

Le celebrazioni inizieranno domenica 8 dicembre al parco Si 'e Boi, dove Babbo Natale accoglierà grandi e piccini per immortalare il momento con una foto nella sua casa gigante. Musica natalizia, gonfiabili, dolciumi e palloncini saranno solo alcune delle attrazioni offerte per creare un'esperienza indimenticabile. Gli eventi continueranno il 14 dicembre con degustazioni locali e spettacoli in via San Martino, mentre il 20 dicembre sarà la volta di Su Planu, con la partecipazione dei membri del vespa club e un angolo street food con castagne omaggio.

Il 21 dicembre l'atmosfera natalizia si diffonderà a Is Corrias, nella suggestiva chiesa di San Tarcisio, per poi tornare il 22 a Si 'e Boi con una scenografia mozzafiato, Babbo Natale, uno scivolo e tanto altro ancora. L'invito è esteso ai commercianti e agli hobbisti selargini, che sono chiamati a partecipare attivamente a un incontro il 27 dicembre per discutere delle opportunità offerte dalle varie attività in programma.