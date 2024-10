La Polizia di Stato, in collaborazione con la segreteria regionale del Siulp, ha accompagnato Babbo Natale nel reparto di pediatria del San Francesco di Nuoro per la consegna di doni natalizi ai bambini ricoverati.

Per il quinto anno consecutivo il sindacato nuorese ha così deciso di festeggiare il Natale con i bambini che non potranno passarlo tra le mura domestiche e l'intento è stato quello di portare un po' di gioia e di felicità tra i bimbi in degenza. L'incontro con Babbo Natale è stato sorprendente tanto da far uscire i piccoli tutti in corridoio per andargli incontro e farsi scattare foto vicino all'albero e al presepe.

"Il Natale è una tradizione importante e fondamentale per la crescita dei nostri bambini - sottolineano i vertici locali del Siulp - e abbiamo voluto dare il nostro supporto, anche quest'anno, condividendo questo momento proprio con i più piccoli meno fortunati. Il sorriso e il luccichio degli occhi di questi bambini è stato un ringraziamento fantastico per i poliziotti che, commossi, hanno salutato ad uno ad uno tutti i piccoli pazienti e le loro famiglie augurandogli una pronta guarigione".