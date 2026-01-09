Il nuovo governo del Venezuela ha comunicato la liberazione di alcuni detenuti stranieri, tra cui l'italiano Luigi Gasperin, arrestato lo scorso agosto per possesso di esplosivi, e l'italo-venezuelano Biagio Pilieri.

Attualmente si attende la liberazione di Alberto Trentini, un cooperante arrestato lo scorso novembre e attualmente detenuto in un carcere ad alta sicurezza vicino a Caracas. Inoltre, si sta seguendo con particolare interesse la situazione dell'imprenditore italiano Mario Burlò, detenuto da oltre un anno senza chiari motivi.

Il ministro Tajani è al lavoro per facilitare il rilascio dei connazionali. Nel frattempo, il presidente Trump ha annunciato un incontro con la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, che si terrà la prossima settimana a Washington.