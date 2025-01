Michele Ennas è stato nominato nuovo segretario regionale della Lega in Sardegna durante il congresso tenutosi questa mattina presso l'hotel Regina Margherita a Cagliari. Gli iscritti sardi al partito lo hanno scelto all'unanimità, sostituendo così Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale nella precedente legislatura sotto la guida di Christian Solinas.

Tra i partecipanti al congresso c'erano anche il vicesegretario federale Andrea Crippa, il segretario amministrativo federale Alberto Di Rubbio e i parlamentari Giampiero Zinzi e Dario Giagoni.

L'altra candidatura presentata era quella di Giagoni, anch'egli consigliere regionale nella legislatura precedente, ma ha deciso di ritirarsi lasciando spazio a Ennas. Michele Ennas, che ha quasi 45 anni e è originario di Iglesias, è laureato in Ingegneria ed è stato membro del Consiglio regionale nonché capogruppo della Lega fino allo scorso anno, concentrando il suo lavoro sui temi legati all'Industria.

Il commento del leader della Lega Matteo Salvini

"Grazie per l'impegno e la passione a Michele Pais, che collaborerà con la Lega a livello nazionale, e buon lavoro a Michele Ennas, per una Lega che torna a crescere, come iscritti e come amministratori, in tutte le province sarde, per prepararci a mandare a casa la pessima Todde e la sua immobile squadra".