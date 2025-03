Donald Trump ha annunciato su Truth di aver dato l'ordine all'esercito degli Stati Uniti "di lanciare un'azione militare decisa e potente contro i terroristi Houthi nello Yemen", accusati di "una campagna implacabile di pirateria, violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e di altri paesi". Trump ha inoltre avvisato gli Houthi di cessare gli attacchi, minacciando: "l'inferno si abbatterà su di voi come non avete mai visto prima", e ha chiesto all'Iran di "smettere immediatamente" di sostenerli, altrimenti "l'America vi riterrà pienamente responsabili e non saremo gentili al riguardo".

"Un'aggressione anglo-americana ha colpito un quartiere residenziale nel distretto di Shuub, a nord della capitale dello Yemen, Sanaa", ha riferito la televisione Al-Masirah dei ribelli Houthi. Il ministero della Salute yemenita, guidato dagli Houthi, ha reso noto che negli attacchi sono morti almeno nove civili. Lo scrive Al Jazeera.

Trump ha commentato la risposta "pateticamente debole" di Joe Biden, che avrebbe permesso agli Houthi di proseguire i loro attacchi. "Finanziati dall'Iran, i criminali Houthi hanno lanciato missili contro gli aerei americani e preso di mira le nostre truppe e i nostri alleati", ha dichiarato, sottolineando che questi attacchi hanno causato "miliardi di dollari di danni" e messo a rischio vite innocenti.

L'ex presidente ha avvertito che "l'attacco degli Houthi alle navi americane non sarà tollerato", e ha assicurato che gli Stati Uniti faranno uso di "una forza letale schiacciante" fino a raggiungere l'obiettivo. I militari americani sono già in azione, eseguendo attacchi aerei alle basi dei terroristi e alle loro difese missilistiche per proteggere le risorse navali e aeree e ripristinare la libertà di navigazione.

Trump ha quindi lanciato due moniti: "Il vostro tempo è scaduto e i vostri attacchi devono finire, a partire da oggi", e ha ribadito alla leadership iraniana: "Non minacciate il popolo americano, o le rotte di navigazione mondiali. Se lo fate, l'America vi riterrà pienamente responsabili e non saremo gentili al riguardo!".