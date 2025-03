“Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale. Ci serve”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando alla piattaforma di video online Rumbl al podcaster Vince Coglianese. “Odio dirlo in questo modo, ma dovremo averla”, ha aggiunto.

Davanti alla levata di scudi dell'isola e della Danimarca per l'annunciata visita della second lady Usha Vance, Trump ha deciso di inviare anche lo stesso vice presidente JD Vance nel territorio autonomo danese. In un video pubblicato su X, Vance ha dichiarato che venerdì accompagnerà la moglie “per controllare la sicurezza della Groenlandia”.

“È molto importante, molti Paesi hanno minacciato la Groenlandia, hanno minacciato di usare i propri territori e le sue acque per minacciare gli Stati Uniti, il Canada e ovviamente il popolo groenlandese”, ha aggiunto il vice presidente americano.

L'annuncio appare come 'upgrade' di quella che era stata presentata come una visita culturale dalla second lady, che però veniva accompagnata dal consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz e dai ministri di Energia e Esercito. La mossa americana è arrivata subito dopo che la premier danese Mette Frederiksen ha avuto parole durissime contro “l'inaccettabile pressione su Danimarca e Groenlandia” che Washington intende esercitare con questa visita.