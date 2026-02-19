Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, nelle campagne di Padru, dove una escursionista si è trovata in difficoltà in una zona impervia.

La richiesta di aiuto è giunta al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia, che hanno raggiunto rapidamente l’area segnalata, individuando la donna e prestandole assistenza. Dopo averla raggiunta in sicurezza, i soccorritori l’hanno riaccompagnata in una zona accessibile, accertandosi delle sue condizioni.

Alle operazioni di ricerca e supporto hanno collaborato anche gli uomini del Corpo Forestale di Padru e alcune persone del posto, che hanno contribuito a facilitare l’individuazione dell’escursionista.

L’intervento si è concluso positivamente e la donna non ha fortunatamenete riportato conseguenze.