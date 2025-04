Tragedia in uno zoo di Mariupol, nella Repubblica Popolare di Donetsk, in Ucraina: un uomo è stato sbranato da una tigre bianca mentre si trovava nel recinto dell’animale. La vittima, un dipendente della struttura, stava somministrando il pasto al felino quando è stato improvvisamente assalito.

L’attacco mortale è avvenuto intorno a mezzogiorno (le 11 in Italia), secondo quanto riferito dal Comitato Investigativo russo per il Donetsk, che ha reso nota la notizia tramite un messaggio diffuso su Telegram. Le autorità hanno già avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare se vi siano state negligenze da parte della gestione dello zoo.

A rilanciare l’accaduto è stata l’agenzia Ria Novosti, sottolineando che l’episodio si è verificato all’interno del territorio ucraino occupato dai russi nel 2022, durante la fase iniziale dell’invasione.