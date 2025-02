Nel World Cancer Day, Bianca Balti sceglie di raccontare il suo percorso con il cancro ovarico, diagnosticato l’8 settembre 2024. La modella ha condiviso su Instagram un post intenso, ripercorrendo il cammino che l’ha portata a terminare il ciclo di chemioterapia il 27 gennaio 2025.

Tra paura, dolore e amore incondizionato, Balti riflette su come la malattia abbia trasformato il suo modo di vedere la vita: “Non davo più per scontata la mia vita, e la mia gratitudine ha raggiunto il massimo storico”. Un racconto di resilienza e speranza, in cui ogni tappa, dalle infusioni di chemio alla vicinanza della famiglia, diventa parte di una rinascita.

Ecco le sue parole.

“È sempre stato un giorno qualunque che alcuni post su Instagram mi hanno ricordato. Anche se mia zia è morta di cancro metastatico al seno a 39 anni e mia madre ha avuto il mieloma un paio di anni fa. E nonostante la mia stessa diagnosi, nel 2021, di portare il gene BRCA1 per il quale, nel dicembre 2022, mi sono sottoposto ad una doppia mastectomia preventiva.

Il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo.

Fino all'8 settembre 2024, il giorno in cui il cancro, ovarico per essere precisi, è entrato nella mia vita sentendomi molto come una condanna a morte. Il 14 ottobre ho iniziato il mio percorso di chemioterapia appena terminato lo scorso lunedì 27 gennaio, ma con mia grande sorpresa, in quegli ultimi mesi, mi sono sentita viva come sempre.

Non davo più per scontata la mia vita, e la mia gratitudine ha raggiunto il massimo storico. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione.

È stata dura, e non è ancora del tutto finita, ma non vorrei altrimenti. Si dice: "Ciò che non uccide ti fortifica", ma la mia esperienza è che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita.

1. 14 ottobre 2024, Ospedale St Joseph di Providence. Los Angeles Prima infusione di chemio.

2. Io, fatto di Benadryl (uno dei farmaci somministrati prima del trattamento per prevenire una reazione allergica). LOL.

3. Il mio amore mi porta altruistamente nel dolore con il suo amore incondizionato.

4. Matilde mi rasa la testa la notte di Halloween. Pensavo di poter approfittare dell'occasione per vestirmi da zio Fester. Non sapevo che il mio piccolo rasoio per peli pubici avrebbe impiegato ore. LOL.

5. 4 novembre 2024, Providence St Joseph Hospital, Los Angeles. Seconda infusione di chemio.

6. Girando "Le Iene" con Nic a Los Angeles (Sei stato un po' rompipalle, ma alla fine hai fatto un ottimo lavoro. Grazie, fratello.

7. Al mio primo volo dalla destinazione diagnosi, Milano

8. 25 novembre 2024, Humanitas Pio X, Milano. Terzo infuso di chemio con la CAPRA, dottoressa Ketta Lorusso.

9. Nuove routine di bellezza

10. "A letto con Bianca" edizione natalizia. Un ringraziamento speciale a Brunello e Carolina per averlo realizzato.

11. La scuola è finita: finalmente riunito con i miei bambini.

12. Girare "Turning Heads" un progetto personale. Grazie al mio team e ai brand che mi hanno supportato.

13. 16 dicembre 2024, Humanitas Pio X, Milano. Quarta infusione di chemio, qui in foto con la mia squadra.

14. Riunito con tutta la mia famiglia a Natale per la prima volta in 7 anni.

15. Dimostrando a me stesso che posso fare tutto quello che mi metto in testa

16. 6 gennaio 2025, Providence St Joseph Hospital, LA. Quinta chemio e la più dura di gran lunga.

17. Il mio amore mi aiuta a superare i miei dolori neuropatici sempre più duri.

18. Gli incendi a LA.

19. Carlo Conti annuncia il mio ritorno a lavorare sul palco di Sanremo.

20. 27 gennaio, Providence St Joseph Hospital, Los Angeles. Sesta e ultima infusione di chemio."