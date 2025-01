Carlo Conti, il nuovo Direttore artistico e conduttore del 75° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, si prepara a salire sul palco accanto a vari artisti e comici per i prossimi due anni. Per Conti, questo ritorno al Festival rappresenta una sfida nuova e stimolante, con l'obiettivo di continuare a promuovere le nuove tendenze, come ha fatto con successo nelle edizioni passate.

Il Festival andrà in scena dall'11 al 15 febbraio. "La prima serata, molto istituzionale, dedicata ai trenta Big in gara, condurrò da solo... a meno che non riesca a convincere due amici storici", ha scherzato Conti, che finora aveva escluso la presenza sul palco di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. La seconda serata, mercoledì, "sarà piena di energia, voglia di vivere, con una donna straordinaria, una guerriera, la nostra meravigliosa Bianca Balti", ha annunciato Conti. Con lei sul palco, "per una serata piena di sana follia", anche Malgioglio e Frassica. Giovedì sarà la volta di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, ognuna con il proprio stile e personalità uniche. Venerdì, per la serata cover, saliranno sul palco Mahmood e Geppi Cucciari. Per il gran finale di sabato Conti verrà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

La guerriera Bianca Balti

Il 17 settembre 2024 condivise con coraggio la sua battaglia contro il cancro: “Domenica scorsa, sono andata al pronto soccorso dove ho scoperto che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza. Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.

L'ultimo messaggio sui sociale risale a cinque giorni fa: “Ho cercato di esprimere i miei sentimenti a parole, in conflitto tra la malattia che mi affligge che sto combattendo coraggiosamente, e tutto l'amore e la bellezza che mi benedice possibilmente di più da quando mi sono ammalato. Indosso la mia resilienza come distintivo d'onore: ho vinto su tante lotte, dai cuori spezzati alla dipendenza, e la vita in termini di vita non mi spaventa più. Tuttavia, ultimamente, mi concedo il sogno di una vita senza avvenimenti, dove non accade nulla -né bello né brutto-. Tutto mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta bruciando in fiamme”.

I cantanti in gara

Sono i 30 nomi dei Big in gara a Sanremo 2025 (11-15 febbraio), annunciati dal Direttore Artistico Carlo Conti.

Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè - Joshua - Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Le canzoni

Achille Lauro - "Incoscienti Giovani"

Bresh - "La tana del granchio"

Brunori Sas - "L’albero delle noci

Clara - "Febbre"

Coma_Cose - "Cuoricini"

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Emis Killa - "Demoni"

Fedez - "Battito"

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Giorgia - "La cura per me"

Irama - "Lentamente"

Joan Thiele - "Eco"

Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Marcella Bella – "Pelle diamante"

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Modà - "Non ti dimentico"

Noemi - "Se t'innamori muori"

Olly - "Balorda nostalgia"

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Rocco Hunt - "Mille vote ancora"

Rose Villain - "Fuorilegge"

Sarah Toscano - "Amarcord"

Serena Brancale - "Anema e Core"

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento - "La mia parola"

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"

The Kolors – "Tu con chi fai l’amore"

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"