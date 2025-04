La Casa Bianca torna a puntare il dito contro la Cina sull’origine del Covid-19. Come riportano i media americani, il sito governativo Covid.gov è stato aggiornato e ora promuove apertamente la teoria della fuga da laboratorio come "vera origine" della pandemia. Una svolta comunicativa netta: la pagina mostra a tutta larghezza un’immagine di Donald Trump e critica duramente le politiche adottate da Joe Biden durante l’emergenza sanitaria, attaccando anche Anthony Fauci per aver sostenuto "la narrazione secondo cui il Covid-19 avrebbe avuto origine naturale".

Il sito elenca cinque punti per rafforzare la tesi del laboratorio, sottolineando che Wuhan "ospita il principale laboratorio di ricerca sulla Sars della Cina" e che in passato vi sarebbero stati "livelli di biosicurezza inadeguati".

"Secondo quasi tutti i parametri scientifici, se ci fossero state prove di un'origine naturale, sarebbero già emerse. Ma non è successo", si legge tra le pagine del sito, in quella che rappresenta una nuova escalation nel dibattito su origini e responsabilità della pandemia.

La teoria della fuga da laboratorio, inizialmente bollata come complottista, ha trovato nuovo slancio negli Stati Uniti: il Federal Bureau of Investigation e il Dipartimento dell’Energia si sono espressi a favore di questa tesi, mentre la Cia ha recentemente aggiornato la propria posizione, ritenendo ora "più probabile" una fuoriuscita accidentale dal laboratorio. Secca la replica della Cina: "estremamente improbabile".