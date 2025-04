Domenica di Pasqua all'insegna delle temperature miti e del sole al Sud, ma tempo più incerto a Pasquetta. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, le piogge, causate da una perturbazione proveniente da Francia e Gran Bretagna, colpiranno soprattutto il Nord Italia. "Vedremo un'Italia divisa in due. Su alcune zone il tempo sarà condizionato da un fronte collegato a un ciclone anglo-francese, altrove il sole dominerà quasi incontrastato", afferma Gussoni.

Oggi, intanto, si prevedono venti di scirocco in Sardegna, con un aumento delle temperature nel pomeriggio.

Per il lunedì di Pasqua, però, si attende tempo incerto, con piogge al mattino sulla Sardegna, con una probabilità di pioggia tra il 70% e l'80%.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 20 aprile 2025 - fonte Arpas

Cielo generalmente nuvoloso. Dalla mattinata si prevedono isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati fino a moderati in serata.

Temperature: minime in lieve aumento; massime in calo sul settore occidentale, e in lieve aumento su quello orientale.

Venti: deboli variabili in rotazione dai quadranti occidentali.

Mari: mossi, molto mossi sui bacini occidentali a partire dalle ore centrali.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 21 aprile 2025 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse , anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati, Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata.

Temperature: in generale calo.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Martedì e mercoledì il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli in prevalenza da Nord-Ovest con locali rinforzi lungo le coste. I mari saranno mossi, localmente molto mossi sul bacino meridionale.