Sembra il remake del film “Mamma ho perso l’aereo”, ma è accaduto veramente a fine luglio all’aeroporto El Prat di Barcellona, dove un bambino di 10 anni è stato lasciato solo dai suoi stessi genitori perché il suo documento era scaduto. La vicenda, diventata virale sui media spagnoli e internazionali, è stata denunciata su TikTok da una coordinatrice voli dello scalo, Lilian.

Tutto è cominciato intorno alle 8:30. Dopo aver controllato la documentazione di un volo, Lilian è tornata in ufficio, dove le è stato comunicato che un aereo stava rientrando al parcheggio perché “c’era un bambino nel terminal”. La Guardia Civil, allertata dai Mossos d’Esquadra, aveva trovato il piccolo solo in un’area pubblica. Ai poliziotti il bimbo ha raccontato che i genitori erano partiti per le vacanze nel loro paese d’origine, lasciandolo indietro.

Interrogati, i genitori hanno spiegato che il passaporto del bambino era scaduto e che il documento spagnolo non aveva il visto necessario. Per non perdere il volo per Casablanca, avevano lasciato il figlio al terminal, affidandolo a una donna, e avvisato un amico perché andasse a prenderlo.

La vicenda ha scatenato reazioni sui social. Secondo La Sexta, che ha pubblicato gli screenshot dei messaggi della presunta madre, “il bambino non è stato lasciato solo. Lo abbiamo lasciato con una donna mentre un amico andava a prenderlo”. Il minore è stato riaffidato ai genitori, ma il caso è ora all’attenzione dei servizi sociali. La coppia rischia un’accusa per abbandono di minore.