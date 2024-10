VILLAURBANA 17^ EDIZIONE DELLA SAGRA DEL PANE FATTO IN CASA

- SU PANI FATTU IN DOMU -

IL PROGRAMMA

SABATO 25??

Ore 09:00 - Partenza Escursione/Trekking per "le vie del Monte Arci" e rientro in paese per pranzo presso gli stand intorno alle 13:00.??

Ore 16:00 - Cerimonia di Apertura della Sagra con le Autorità accompagnate lungo il percorso dai costumi e le musiche dei gruppi ospitati. Apertura dimostrazioni di panificazione, stand e degustazioni lungo il percorso.

Ore 17:00 – Inizio animazione musicale lungo le vie del Centro Storico con esibizione dei gruppi "Rota Temporis" da Sulmona e "I sonagli di Tagatam" da Finale Ligure, gli sbandieratori del sestiere Porta Bonomini da Sulmona, le maschere "Boes e Merdules" da Ottana, il Coro " San Giovanni" da Siamanna e intrattenimento musicale con i suonatori di organetto e fisarmonica.

Ore 19:00 - Inizio Spettacolo musicale e balli in piazza con i "Ballade Bois".

DOMENICA 26

Ore 09:00 - Partenza della pedalata ecologica non competitiva "Pedalando tra i nuraghi" in MTB, rientro in paese per le 13:00 e pranzo presso lo stand, a cura della "ASD NON SOLO BIKE".

Ore 10.00 - Apertura dimostrazioni di panificazione lungo il percorso e intrattenimento musicale.

Ore 12:00 - Apertura pranzo presso gli stand.

Ore 16:00 - Degustazioni lungo il percorso, degustazioni e vendita di pane tipico, suppas, pani frittu, pani indorau e dei prodotti tipici per le vie del centro storico.

Ore 17:30 - Inizio animazione musicale lungo le vie del Centro Storico con esibizione dei gruppi "Rota Temporis" da Sulmona e "I sonagli di Tagatam" da Finale Ligure, Gli sbandieratori del sestiere Porta Bonomini da Sulmona, le maschere "Su Corongiaiu" da Laconi, e intrattenimento musicale con i suonatori di organetto e fisarmonica.

Ore 18:00 Inizio spettacolo e balli in piazza con i "Sentidos".