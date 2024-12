Sabato 14 dicembre, un open day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale si terrà in tutte le farmacie autorizzate della Sardegna. Inoltre, una farmacia per provincia nelle località di Suni, Armungia, Elini e Borutta è stata designata come punto di riferimento per la vaccinazione nelle aree svantaggiate dell'isola. Questa iniziativa è frutto di un accordo sperimentale tra la Regione e Federfarma, al fine di garantire a tutti l'accesso alla vaccinazione contro l'influenza senza doversi spostare dal proprio comune di residenza.

Recentemente è stato avviato in Sardegna un progetto sperimentale di vaccinazione in farmacia, con l'obiettivo di raggiungere circa 10.000 utenti nelle zone interne dell'isola, specialmente nei centri dove manca la presenza del medico di base o dove è difficile accedere agli ambulatori delle Asl. Grazie all'accordo tra la Regione Sardegna e Federfarma regionale, coloro che hanno diritto all'esenzione (fragili, over 65 e altre categorie di utenti) potranno ricevere il vaccino antinfluenzale in una delle oltre 350 farmacie autorizzate presenti sull'isola.

L'assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, ha dichiarato: "L'obiettivo è estendere il servizio essenziale della vaccinazione antinfluenzale in tutti i territori dell'isola, sfruttando la rete delle farmacie che da sempre rappresenta un punto di riferimento per le nostre comunità". Inoltre, in collaborazione con Federfarma Sardegna, è stato deciso di istituire un vaccination day gratuito per coloro che ne hanno diritto presso tutte le farmacie autorizzate della Sardegna, previsto per sabato 14 dicembre.

Il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, questo è solo il primo passo per avvicinare il sistema sanitario regionale alle persone che si trovano nelle zone disagiate della nostra regione, comunità distanti dai centri principali o ancora prive di un medico di famiglia".