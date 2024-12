Il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, e il questore Filiberto Mastrapasqua hanno stipulato un accordo di collaborazione questa mattina. L'accordo mira a ottimizzare i procedimenti amministrativi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per studenti e personale provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione Europea presso l'ateneo sassarese.

Questo servizio agevolerà anche l'arrivo di dottorandi e ricercatori stranieri. Il protocollo prevede la creazione di un canale diretto di comunicazione tra l'Università e la questura, l'istituzione di un indirizzo email dedicato per gestire studenti e personale straniero, l'organizzazione di una giornata informativa congiunta tra i referenti dell'Uniss e l'Ufficio Immigrazione, e la pubblicazione di un vademecum plurilingue contenente informazioni utili per gli studenti internazionali in arrivo.

La durata dell'accordo è di 5 anni con possibilità di rinnovo tacito, e la coordinatrice designata è la professoressa Silvia Serreli. Durante la firma dell'accordo era presente il presidente del Consiglio degli studenti, Antonio Bilotta.