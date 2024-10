“Ci è giunta la segnalazione da Sassari di un avvistamento avvenuto ieri mattina verso le 7:30 . Una signora, nell'alzare la tapparella, ha osservato il passaggio veloce, su via Mameli, di una fonte molto luminosa senza scia”. A comunicarlo è il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu.

“Il fenomeno – spiega - potrebbe essere stato visto anche da altre persone e in altre località, alle quali facciamo appello di riferirci ciò che hanno osservato”.

Si tratta della terza segnalazione a Sassari nel giro di qualche mese. “La notte del 29 ottobre – aveva raccontato Cuccu - un giovane sassarese si trovava nella zona di Truncu Reale e, osservando il cielo stellato, si era accorto che nella direzione in cui splendeva Giove, c'era una fonte luminosa che stava transitando. Preso in mano il suo telefono ed impostato in modalità fotografica, riusciva a scattare una foto proprio nel momento in cui questa fonte luminosa aumentava la propria intensità, per poi affievolirsi gradualmente. Il fenomeno osservato avrebbe le caratteristiche di un satellite artificiale, ma il testimone è certo che si tratti di un qualcosa di anomalo”.

Sempre a Sassari “una ragazza era riuscita a catturare, in foto, una meteora e adesso è stato fotografato un presunto satellite, all'apice della sua intensità luminosa. Questi documenti meritano di essere consultati”.

La segnalazione di Sorso