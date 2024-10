La Toscana - dove si è verificato l'avvistamento dello scorso aprile, nella zona di Massa - è la seconda regione italiana per numero di segnalazioni di Ufo pervenute all'Aeronautica militare: sono state 43, dal 1972 a tutto il 2013.

La classifica vede in testa il Lazio, con 53 avvistamenti, mentre fanalino di coda è il Molise con un solo caso. L'anno del boom e' stato il 1978: 69 avvistamenti; solo nel 1976 non ce n'e' stato nemmeno uno.

Nel Meridione - secondo i dati tratti dal libro "Ufo i dossier italiani" (Mursia), dei giornalisti Lao Petrilli e Vincenzo Sinapi - sono stati 160 gli avvistamenti di Oggetti volanti registrati dall'Aeronautica Militare in poco piu' di 40 anni, quando la Forza armata ha cominciato a catalogarli in modo sistematico. Il nord segue a ruota con 154 avvistamenti, mentre al Centro le segnalazioni sono state 120.

Un caso si e' registrato a San Marino e dieci hanno interessato piu' regioni, anche in diverse aree geografiche. Nel dettaglio, la classifica delle regioni per numero di avvistamenti vede saldamente in testa il Lazio, appunto, con 53 casi, e la Toscana con 43 segnalazioni classificate dall'Aeronautica.

Seguono Lombardia e Campania (36), Puglia (34), Emilia Romagna (32), Sicilia (31), Veneto (23), Marche (21), Sardegna (19), Calabria, Piemonte e Abruzzo (18), Liguria (17), Friuli Venezia Giulia (15), Trentino Alto Adige (11), Basilicata (3), Umbria (3), Valle d'Aosta (2) e Molise (1).

L'anno che in assoluto ha fatto registrate il maggior numero di avvistamenti, forse anche sull'onda della suggestione di un film come "Incontri ravvicinati del terzo tipo" (uscito nelle sale alla fine del '77) e' stato il 1978, con ben 69 segnalazioni.

Un anno ricco di Ufo che hanno sorvolato il Paese e' stato anche il 1980, con 32 casi, mentre nel 1997 e nel 2010 sono stati 22; 18 casi nel 1995, 17 nel 1998 e nel 2011. Anni di magra, invece, oltre al 1976, l'unico anno senza avvistamenti, anche il 1975 con uno solo, il 1972, il 1982, il 1987 e il 2004 con appena due.

L'anno scorso sono state archiviate sette segnalazioni di Oggetti volanti non identificati e 10 nel 2012.