In Sardegna, la stagione di pesca del riccio di mare per il 2024/2025 è iniziata di recente.

Durante un'operazione di controllo condotta dalla Guardia Costiera di Portoscuso lungo la costa nella giornata di ieri, giovedì 16 gennaio, è stato fermato un pescatore non autorizzato con 700 ricci di mare in due ceste. I militari hanno sequestrato il pescato e inflitto una sanzione di 1000 euro, oltre a rigettare i ricci in mare.

Come ricorda la Guardia Costiera, solo i pescatori marittimi professionali registrati e i subacquei autorizzati possono infatti pescare il riccio, mentre è vietato ai pescatori sportivi e ricreativi. Queste restrizioni sono state introdotte per proteggere la specie e favorirne il ripopolamento.

I controlli nella zona continueranno per garantire il rispetto delle normative e prevenire comportamenti illegali.