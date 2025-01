Il progetto di efficientamento del Comando della Polizia Locale sta prendendo forma, con una ridefinizione dei modelli organizzativi per migliorare il controllo e aumentare la sicurezza dei cittadini e della proprietà pubblica.

La Polizia Locale sta intensificando i controlli sul rispetto delle norme sui suoli pubblici, sugli ecobox e sul decoro urbano. Numerose sanzioni sono state emesse nei confronti di esercizi nel centro storico che occupavano illegalmente il suolo pubblico, ostacolando l'accesso dei cittadini.

Il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala sottolinea che violare le norme sull'occupazione del suolo pubblico comporta sanzioni e la possibile chiusura dell'esercizio in caso di recidiva. “Occupare il suolo pubblico in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel titolo autorizzatorio costituisce una violazione all’art 20 del cds. In caso di reiterazione le si incorre nel rischio di sospensione del titolo e chiusura dell’esercizio”, spiega il Comandante Masala.

Sono in corso controlli sugli ecobox per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche durante le chiusure per ferie. Una campagna di pulizia è stata avviata per rimuovere biciclette abbandonate dai marciapiedi e dai pali dell'illuminazione pubblica, simbolo di degrado urbano su cui si interviene con azioni mirate.

L'Amministrazione si impegna a rispondere alle segnalazioni dei cittadini riguardanti l'occupazione abusiva del suolo pubblico e disturbi alla quiete pubblica, attraverso l'aggiornamento del regolamento del Corpo di Polizia Locale e l'emanazione di un nuovo regolamento di Polizia Urbana per migliorare il decoro e la qualità della vita cittadina.