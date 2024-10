“Grazie a tutti per il vostro sostegno e per aver gradito il nostro progetto dell’ambulanza Unità Pediatrica dedicata ad Alice ... ma vorrei ringraziare di cuore Valentina e Stefano per averci appoggiato e autorizzato ... un dolore così grande non passa purtroppo ... ma noi con il nostro gesto abbiamo voluto mantenere vivo il suo ricordo .. un Angelo che proteggerà chiunque ne abbia necessità, un abbraccio a tutti voi, Grazie da Valentina Flore e Stefano Angotzi”.

Il bellissimo post di Shardana Soccorso Cooperativa Sociale fa venire i brividi, commuove, soprattutto perché il bellissimo progetto è dedicato ad una piccola bimba che purtroppo non c’è più.

“Queste sono le notizie belle, le notizie cariche di emozioni – commenta Manuela Ambu, dell’associazione CharlieBrown – l’ambulanza UNITA’ PEDIATRICA dedicata ad Alice, un Angelo che proteggerà chiunque ne abbia necessità sempre. Bambolina del mio cuore nessuno mai ti dimenticherà, complimenti”.

La cooperativa SHARDANA SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE ARL si costituisce a Sassari il 12/03/2014, da 3 persone che di una passione per questo mondo ne hanno creato un’occupazione. La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, svolge come attività principale, l’erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale; con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, automediche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare, sia in proprio che per conto di enti pubblici che privati.

In particolare la Cooperativa Shardana soccorso Ha una convenzione con la ASL per lo svolgimento dell’attività nella zona di Cuglieri e dintorni con ambulanza di rianimazione (118).

L’attività è realizzata per mezzo di personale opportunamente e professionalmente preparato che garantisce il servizio d’emergenza, nell’ambito territoriale del comune Cuglieri e in ogni altro luogo richiesto dalla Centrale Operativa 118.

Tutti i soci che operano nella cooperativa per lo svolgimento dell'attività sono dotati di attestati professionali (Operatori BLSD-PTC-PBLSD…) obbligatori per il servizio di assistenza 118.

Il soccorso sanitario è svolto anche ed eventualmente su richiesta di pazienti con deficit motorie, anziani e dializzati che necessitino di particolare assistenza durante il trasporto.

Parallelamente la cooperativa estende il proprio operato alle strutture pubbliche e private, in particolare case famiglia, case di riposo e ricoveri per disabili dislocati nel territorio di propria competenza che verranno opportunamente contattati.