Il Circolo Musicale G. Verdi di Iglesias si prepara a celebrare un traguardo speciale, ovvero il 150° anniversario della sua banda, simbolo di tradizione e cultura per la comunità locale.

Per commemorare questa importante ricorrenza tra musica, storia e partecipazione comunitaria, è stato organizzato un succulento programma ricco di eventi che si svolgeranno durante l'anno.

Sardegna Live ha raggiunto il presidente del circolo Musicale G. Verdi, Roberto Figus, e il direttore artistico, Fabio Diana, che hanno condiviso con entusiasmo l'importanza storica e culturale della banda, la quale si distingue per il suo impegno nel conservare e trasmettere la tradizione musicale classica, pur mantenendo uno sguardo aperto verso il contemporaneo.

"La banda rappresenta un pezzo importante della storia di Iglesias - ha detto ai microfoni di Sardegna Live, Roberto Figus - e da sempre ha costituito un punto di aggregazione per chi aveva il desiderio di intraprendere lo studio della musica, sia giovani che meno giovani".

"Per tanti, avere l'opportunità di imparare a suonare uno strumento rappresenta un sogno che va al di là del semplice atto di eseguire melodie. Unirsi a un gruppo musicale consente di condividere questo desiderio, creando un legame tra amicizia, convivialità, tradizione, cultura e condivisione - afferma il presidente -. Anche io ho cominciato ad avvicinarmi a questo universo all'età adulta. La passione per la musica permette a coloro che iniziano da adulti di reinventarsi, mentre per i giovani rappresenta un incentivo aggiuntivo per dedicarsi alla musica per tutta la vita e perseguire grandi sogni".

"La banda G. Verdi si distingue per la sua fedeltà alla tradizione musicale classica, ma con uno sguardo aperto al mondo contemporaneo - sottolinea Roberto Figus -. Oltre alle marce tradizionali, la banda si impegna in progetti più complessi e concerti di alto livello grazie al direttore artistico Fabio Diana. Tra gli eventi di spicco vi è stata la rappresentazione de 'La traviata" di Giuseppe Verdi con artisti dell'opera lirica di Cagliari all'inizio dell'anno, insieme a recenti esibizioni dedicate alle musiche degli 'Avengers'. Il presidente conclude sottolineando come la banda integri armoniosamente passato e presente nelle proprie performance".

Fabio Diana, direttore artistico della banda G. Verdi, ha condiviso con noi la sua lunga esperienza all'interno del gruppo musicale. "Da quando avevo 10 anni faccio parte di questa magnifica banda, e da ben 40 anni ne faccio parte, avendo il privilegio di esserne il direttore per gli ultimi 20," ha raccontato Fabio, diplomato in tromba. La banda G. Verdi non è una tradizionale banda regionale, ma un'orchestra a fiati completa. Con membri di diverse età, il direttore deve saper comunicare efficacemente con tutti, dai giovani ai più anziani.

Fabio Diana sottolinea l'importanza di una visione sempre in evoluzione, citando il presidente che ha paragonato mondi così diversi come 'La traviata' e gli 'Avengers'. Per celebrare i 150 anni della banda, è stato programmato un calendario ricco di eventi che si estenderà per tutti i mesi dell'anno, trasformando l'anniversario in una festa indimenticabile.

IL PROGRAMMA

Il calendario include un concerto dell'ensemble di flauti, in programma a febbraio, e la partecipazione della banda alla "Fiera del Libro" il prossimo 25 aprile. Tra maggio e giugno, in occasione della manifestazione culturale "Monumenti Aperti", si terranno una mostra fotografica e un convegno sulla storia della banda, in vista del "Festival delle Bande Musicali", previsto per il 21 e 22 giugno, durante il quale si riuniranno le bande locali. Il programma culminerà con un concerto finale insieme agli ex membri della banda.

A settembre, l'ensemble di clarinetti si esibirà nel suggestivo Chiostro di San Francesco, mentre a ottobre sarà la volta dell'ensemble di ottoni nella storica location di Pozzo Sella. A novembre, la celebrazione di Santa Cecilia includerà l'esecuzione della Missa Katarina, in occasione del Giubileo delle bande musicali e delle corali.

Le celebrazioni si concluderanno a dicembre con un grande concerto finale che vedrà la partecipazione di ex direttori e membri del direttivo, salutando così un anno straordinario. Questo programma speciale è stato stilato per onorare non solo i 150 anni di musica della banda, ma anche il profondo legame che essa rappresenta per la comunità.