Addio ai ritardi nei procedimenti per il riconoscimento dell'invalidità civile in Sardegna. "Con la delibera 51/40 del 18 dicembre 2024, abbiamo semplificato l'iter eliminando la necessità della visita medica nei casi in cui la documentazione fornita sia chiara ed esaustiva", ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

"Per misurare l'attuazione di questa delibera, l'assessorato alla Sanità ha avviato un piano di verifica dell'operato dei direttori delle ASL per sbloccare l'iter delle domande giacenti nelle Commissioni di invalidità civile in Sardegna, con l'obiettivo di garantire ai cittadini con invalidità o disabilità accertate i benefici e le agevolazioni previste dalla legge", ha spiegato la governatrice.

"È un intervento necessario per restituire efficienza a un sistema che, fino ad oggi, ha accumulato ritardi inaccettabili. Finora le ASL avevano operato in ordine sparso, con procedure disomogenee e difficoltà legate alla carenza di personale medico, gestite attraverso soluzioni straordinarie come i pagamenti a gettone extra orario. Il nostro approccio - ha detto la presidente della Regione - cambia radicalmente. Da un lato, abbiamo introdotto una pianificazione chiara dei volumi di attività per ciascuna ASL; dall'altro, puntiamo su una forte sburocratizzazione".

La fase pre-istruttoria sarà semplificata per accelerare il processo in quei casi in cui è fattibile confermare l'esistenza di invalidità o disabilità mediante la verifica della documentazione appropriata, evitando la necessità di visite fisiche."

Grazie a questa riorganizzazione, saremo in grado di incidere sul 75% delle pratiche pendenti in tempi molto più brevi. Stiamo lavorando a ritmo serrato per riorganizzare il processo e renderlo più rapido, integrato e uniforme. Perché i cittadini hanno il diritto a risposte adeguate", conclude la presidente Todde.